KASE: Курс доллара в Казахстане снижается третий день подряд

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов в среду на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 348,14 тенге за доллар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов во вторник курс иностранной валюты понизился на 0,34 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 347,95 тенге за 1 доллар, максимальный - 348,45 тенге. Объем торгов составил 39,45 млн долларов.

Во вторник на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 348,48 тенге, дневной - 348,93 тенге, по итогам обеих сессий - 348,82 тенге. Суммарный объем торгов составил 129,55 млн долларов.

Напомним, по итогам утренней сессии торгов в понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара США понизился на 0,92 тенге - с 349,81 тенге до 348,89 тенге, во вторник - еще на 0,41 тенге до 348,48 тенге.

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