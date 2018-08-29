Северо-Каспийский нефтяной проект расширяется за счет новых месторождений

Северо-Каспийский проект освоения Кашагана расширится за счет новых месторождений, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщил в рамках празднования 25-летия с начала освоения первого в Казахстане морского месторождения Кашаган управляющий директор консорциума «НКОК» Бруно Жардэн, в проект в ближайшее время войдет 2 новых месторождения - Актоты и Кайран.

«Изучено несколько вариантов освоения Актоты и Кайрана. Раздельное освоение этих месторождений с учетом текущих затрат и цен на нефть будет сложным. Поэтому предполагается, что освоение Актоты и Кайрана будет вестись путем синергии, что улучшит освоение Кашагана на последующих этапах. Правительство Республики Казахстан предоставило НКОК продление на 5 лет до конца 2022 года для дополнительного изучения вариантов», - сообщил Б. Жардэн.

Проинформировав, что изучаются следующие возможности увеличения производственных мощностей существующих объектов на месторождении Кашаган на шельфе Каспийского моря. Это создание новых морских островов на море и наземных объектов, а также дополнительное бурение.

Напомним, на сегодняшний день на первом в Казахстане морском месторождении Кашаган, разрабатываемом консорциумом «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» в Атырауской области, добыто 17,5 миллионов тонн нефти. Также за этот период добыто более 5 миллиардов кубометров газа. Все сырье поставлено на мировой рынок. За этот период также из кашаганской нефти извлечено более 700 тысяч тонн серы.

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