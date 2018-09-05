Назарбаев: Казахстан выступает за скорейшее достижение мира в Афганистане

Казахстан в качестве члена Совета Безопасности ООН выступает за скорейшее достижение мира в Афганистане и улучшение положения женщин в стране. Об этом в среду заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в приветствии участникам региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" в Астане, которое зачитала государственный секретарь республики Гульшара Абдыкаликова, передает ТАСС.

"При активной поддержке всего мирового сообщества, в качестве члена Совета Безопасности ООН Казахстан уделяет особое внимание обеспечению безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Важнейшее значение имеет в этом процессе повышение прав и возможностей женщин в Афганистане. Высоко оценивая шаги афганского правительства по улучшению положения женщин в стране и обеспечению гендерного равенства, мы выступаем за скорейшее достижение мира на афганской земле, в том числе через концепцию "для афганцев и силами самих афганцев", - отметил Назарбаев в приветственном слове.

По его мнению, важным аспектом данной работы является активное использование потенциала гражданского сектора, международных, региональных и национальных неправительственных организаций, которые находятся на переднем крае международных усилий в этой сфере.

"В этой связи потенциал международных площадок, подобных сегодняшней конференции, позволяет объединить усилия всего международного сообщества с учетом широкого спектра мнений, обсудить наиболее значимые вопросы текущей и эффективной работы. Убежден, что сегодняшняя конференция придаст дополнительный импульс для эффективного поиска путей дальнейшего развития и реабилитации Афганистана, улучшения положения афганских женщин, их более широкое вовлечение в решение политических, экономических и социальных вопросов в стране", - подчеркнул Назарбаев.

Региональная конференция "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" инициирована в рамках продвижения принципов гендерного равенства на глобальном уровне. В мероприятии принимают участие делегации Азербайджана, Афганистана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Европейского союза, Индии, Китая, России, США и ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.