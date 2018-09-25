Минсельхоз Казахстана выделит на уборку урожая дополнительные объемы дизтоплива

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Казахстана выделит дополнительно 50 тысяч тонн субсидированного дизельного топлива ряду регионов для уборки урожая. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства Казахстана Умирзак Шукеев на заседании правительства.

"В связи с погодными условиями акиматы подняли этот вопрос. По графику на посевные и уборку в текущем году было выделено 394,4 тысячи тонн дизельного топлива. По цене за литр - 164 тенге", - уточнил Умирзак Шукеев.

По словам министра, для Акмолинской области будет выделено 14 тысяч тонн дизельного топлива, ВКО - пять тысяч тонн, Карагандинской области - две тысяч тонн, Костанайской области -13 тысяч тонн, Павлодарской области - две тысяч тонн, СКО - 14 тысяч тонн.

При этом он отметил, что цена за литр топлива по дополнительным объемам составит - 191 тенге, что меньше рыночной цены на девять процентов.

Официальный курс на 25 сентября составил 354.12 KZT/USD

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