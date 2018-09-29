Рост населения в ряде стран обеспечит спрос на казахстанское зерно

Активный прирост населения в Китае, Индии и странах Северной Африке повысит спрос на казахстанское зерно в будущем, заявил председатель совета директоров АО "Астык Транс" Олег Рогачев. Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан".

"Мы находимся в регионе с высоким приростом населения, соответственно ожидается большой спрос на потребление нашей продукции. Географически Казахстан и Россия расположились так, где ближайшие наши соседи, Китай, Индия, Северная Африка, демонстрируют наибольший прирост населения. Посевные площади, водные ресурсы, комбинация климатических условий сконцентрирована на территории Казахстана и России таким образом, что практически мы являемся единственным регионом, который может удовлетворить этот потенциал", — сказал он, выступая на заседании ежегодного Общественного совета участников рынка железнодорожных перевозок зерновых грузов в пятницу в Астане.

В заседании совета приняли участие руководители министерства сельского хозяйства, крупнейшие казахстанские зернопроизводители и трейдеры, зернопереработчики и мукомолы, представители государственных и контрольных органов.

Участники обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к перевозке нового урожая зерна и масличных культур сезона 2018−2019 годов, государственной политикой в области производства, торговли и переработки зерновых и масличных культур, а также с логистикой и транспортировкой зерновых грузов.

На данный момент основными импортерами казахстанского зерна остаются страны Центральной Азии, в частности Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан, а также Иран и Азербайджан. Аналогично в текущем году основной объем экспорта зерна будет приходиться на долю данных стран.

Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства Казахстана, оглашенных на заседании, экспортный потенциал урожая в текущем году оценивается в 9 миллионов тонн, в том числе в виде зерна 6 миллионов тонн. В ведомстве ожидают, что при благоприятных погодных условиях уборка урожая завершится в первой декаде октября.

"По предварительным данным областных управлений сельского хозяйства, в текущем году в целом по республике валовой сбор зерновых прогнозируется на уровне 20 миллионов тонн, в том числе пшеницы 14,1 миллиона тонн. Объём производства масла семян ожидается на уровне 2,3 миллиона тонн. Указанные объемы позволят довести экспортный потенциал зерна до 9 миллионов тонн", — сказал заместитель председателя комитета госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана Алмабек Марс.

Участники заседания также отметили начало поставок казахстанского зерна на рынки стран Юго-Восточной Азии.

"Возрастает поставка зерна на китайский рынок. Как вам известно, мы с китайской стороной провели переговоры, подписали необходимые протоколы по фитосанитарным требованиям. В прошлом году в Китай мы экспортировали 307 тысяч тонн, в текущем году за период январь-июнь экспорт составил 242 тысяч тонн. С начала текущего года во Вьетнам мы отгрузили 14,6 тысяч тонн пшеницы", — привел данные Алмабек Марс.

Эксперты отрасли оценили перспективы увеличения экспорта ячменя в Иран и начало поставок в Китай. По данным заместителя председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Сабита Кашкимбаева, Иран в прошлом году увеличил импорт ячменя практически в два раза. Данная тенденция сохранится и в текущем году. Иран является основным экспортным рынком для казахстанского ячменя.

"Если в прошлые годы Иран импортировал 1,2−1,7 миллиона тонн ячменя, то в прошлом и в этом году импорт составит около 3,2−3,5 миллиона тонн. Пока эта тенденция сохраняется, если только правительство Ирана не увеличит посевные площади по ячменю. В августе делегации КНР были в Казахстане и проводили инспекцию хозяйств и элеваторов. После подписания протокола мы сможем экспортировать в КНР ячмень. Китай импортирует около 9−9,5 миллиона тонн ячменя. Это тоже огромный рынок, то есть для Казахстана открывается альтернативный рынок", — отметили в "Продкорпорации".

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