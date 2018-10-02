В Вооруженных Силах Казахстана стартовала итоговая проверка

В Вооруженных Силах Казахстана в соответствии с Планом подготовки на 2018 год началась итоговая проверка. Она проводится во всех воинских частях и соединениях видов, родов войск и региональных командований для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений. Об этом сообщает во вторник "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Основная цель - всесторонняя проверка выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки взводов, рот, управлений батальонов соединений и частей, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные боевые задачи, а также оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений и их органов управления в ходе отработки учебно-боевых задач, выполнения планов и программ боевой подготовки.

Министерством обороны созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны. Итоговая проверка проводится в три очереди. На проверку привлечены все управления видов, родов войск и региональных командований, батальонов (дивизионов), взводы, роты (батареи) и им равные со штатной боевой техникой с проведением боевых стрельб и тактических учений.

Занятия по предметам обучения проходят как в пунктах постоянной дислокации частей, так и в учебных центрах и на полигонах. В числе проверяемых дисциплин - огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка.

Комиссиями также будут проверены состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность. Каждому военнослужащему в одиночном порядке и в составе подразделений предстоит сдать экзамены не только в теории, но и на практике.

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