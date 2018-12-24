Ипотечное кредитование в Казахстане увеличивается

24 декабря 2018 15:02 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Национальная валюта Казахстана подешевела к доллару
Казахстан 11:38
Крупный медеплавильный завод в Казахстане заработал на полную мощность
Бизнес 22 декабря 14:16
В Павлодарской области строится фабрика по производству индюшатины
Казахстан 22 декабря 13:19
Филиал Нацбанка Казахстана закупит услуги по техобслуживанию
Тендеры 22 декабря 11:23
За неделю казахстанский тенге укрепился к доллару
Казахстан 22 декабря 11:22
Узбекистан и Казахстан намерены подключить Азербайджан к проекту визы «Шелкового пути»
Туризм 21 декабря 15:29
Лента новостей
Али Ахмедов: Пока Ильхам Алиев руководит Азербайджаном, страна будет развиваться, достигнет еще больших успехов
Политика 16:01
"Узбекнефтегаз" и южнокорейская компания приступили к производству мобильных газовых заправок
Бизнес 15:56
Азербайджан становится привлекательным туристическим направлением для граждан России – Бочарников
Туризм 15:52
Журналист Trend награждена дипломом за подготовку материалов о российско-азербайджанских отношениях (ФОТО)
Общество 15:50
Свыше половины экспорта Азербайджана приходится на промышленный сектор - министр
Бизнес 15:39
В Баку появились new Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 15:37
Национальный Банк Казахстана раскрывает количество транзакций цифрового банкинга
Казахстан 15:30
2018-ый запомнится годом больших изменений и новшеств в бизнес-среде Азербайджана - замминистра
Бизнес 15:27
Арье Гут: Благодаря последовательной, многовекторной и сбалансированной внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан занял свое особое и влиятельное место в мировом сообществе
Политика 15:23