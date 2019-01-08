МВД Казахстана раскрыло подробности событий в Караганде

БАКУ/Trend/ - Скрывшийся с места преступления подозреваемый по резонансному делу о массовой драке и убийству в Караганде (Казахстан) Нарек Гурурян в настоящее время может находиться в России.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на пресс-конференции вице-министр МВД Казахстана Жанат Сулейменов.



Вице-министр отметил, что в результате проведения первоначальных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый пересек границу. Направлены оперативно-следственные группы на территорию Российской Федерации: две группы целенаправленно работают, также направлена оперативно-следственная группа в Армению, добавил замминистра.

Говоря о подробностях происходящего, Сулейменов отметил, что в ночь с 31 декабря 2018 года на первое января 2019 года в городе Караганда, на территории ресторана «Древний Рим» произошла групповая драка.

«Это произошло около четырех утра. В данной групповой драке приняли участие посетители и работающий персонал ресторана», - сказал вице-министр.

По словам Сулейменова, в результате проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены 14 человек, которые участвовали в групповой драке.

В результате драки четыре человека получили ранения, один скончался..

Сулейменов отметил, что в настоящее время санкцией суда восемь человек помещены в изолятор временного содержания.

Напомним, что первого января, в новогоднюю ночь, в казахстанском городе Караганда в ресторане «Древний Рим», принадлежащем армянам, произошло уголовное преступление.

В ресторане возник спор между армянами и казахами, собравшимися отпраздновать Новый год, затем спор перерос в драку во дворе ресторана. В итоге был убит казахский юноша Рахимжан Жансейт, 1995 года рождения, три казаха получили телесные повреждения различной степени тяжести. Видеоролики о происшествии были распространены и в социальных сетях.

Правоохранительными органами Казахстана в отношении двух лиц армянской национальности и одного лица казахской национальности, виновных в убийстве - Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надирбекова Каира Хамитовича - была избрана мера пресечения в виде ареста.

Информация о данных лицах была официально опубликована в прессе спустя два дня после происшествия.

Это происшествие, то есть убийство армянами в виде организованной группировки этнического казаха, вызвало возмущение общественности Казахстана.

В казахстанских СМИ и социальных сетях неоднократно публиковалась информация о том, что армяне не проявляют уважения к обычаям и традициям этой страны, относятся пренебрежительно к казахам и стремятся представить себя как расу «арийцев».

Действительно, армянские криминальные организованные группировки в Казахстане являются "пятой колонной". Все прекрасно помнят этнические чистки и геноцид в отношении казахского народа, совершенные в период СССР руководителями Казахстана армянского происхождения.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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