В Алма-Ате при посадке самолета Kata Air Sudan произошло задымление шасси

Задымление шасси произошло в воскресенье при посадке в аэропорту Алма-Аты самолета авиакомпании Kata Air Sudan, пострадавших нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

"Сегодня у самолета Bombardier иностранной авиакомпании Kata Air Sudan, совершившего в 12:45 (9:45 мск) посадку в Международном аэропорту Алма-Аты после планового облета, при пробеге по полосе произошло задымление шасси", - говорится в сообщении.

Службой поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алма-Аты задымление было оперативно устранено. "Экипаж в составе двух человек не пострадал. Полет выполнялся без пассажиров", - уточнили в пресс- службе. Департамент по расследованию транспортных происшествий МИИР Казахстана проведет работу по инциденту.

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