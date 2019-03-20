Новый спикер Сената Казахстана выступила с первым обращением

Дарига Назарбаева выступила с обращением в связи с избранием ее на пост председателя Сената Парламента РК, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, коллеги, дорогие казахстанцы, прежде всего хочу высказать от всего сердца слова глубокой благодарности за доверие, которое вы мне оказали. Я глубоко осознаю роли Парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории. Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержи и защиты социально-уязвимых слоев общества.

Она отметила, что стратегия развития страны, законодательное обеспечение поставленных задач, в первую очередь, направлены на улучшение жизни людей, укрепление и процветание Казахстана.

«Разрешите еще раз выразить глубокую благодарность за высокое доверие и заверить, что приложу все свои знания и умения для достижения поставленных целей и задач», - заключила Дарига Назарбаева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.