Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

9 июня 2019 17:16 (UTC+04:00)

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Алма-Ата по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 16:23 (14:23 GMT+4) в воскресенье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба компании Air Astana.

"В процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1. В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Посадка самолета прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время пассажиры находятся в терминале аэропорта. Инженеры ведут поиск неисправности на борту с целью его устранения.

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