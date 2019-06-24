Взрывы в Казахстане: эвакуирован город

Взрывы боеприпасов в городе Арысь на юге Казахстана могут продолжаться несколько дней, заявил в понедельник глава Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Город эвакуирован. Один человек погиб, более 70 пострадали, 15 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.



"Масштабы очень большие и это может продолжаться несколько дней, в целях безопасности нам необходимо было вывести население", - заявил Шукеев в ходе брифинга, который в прямом эфире транслирует телеканал "Хабар 24".

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