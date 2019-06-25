Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух

Число погибших в результате взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана возросло до двух. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

"К сожалению, есть погибшие - один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - сказа Мамин, говоря о пострадавших в Арыси.

Он отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны", - добавил глава правительства.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тысяч человек.

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