Казахстанский город Арысь восстановят в кратчайшие сроки

БАКУ /Trend/ - Ущерб, нанесенный взрывом на военном складе в казахстанском городе Арысь, будет оценен в ближайшее время, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает Trend во вторник со ссылкой на казахские СМИ.

По словам премьер-министра, город Арысь будет восстановлен в кратчайшие сроки.

«Согласно поручению президента, будет оценен ущерб, нанесенный жилью, социальным, инфраструктурным объектам, будут выделены средства для восстановительных работ. Со стороны правительства будет оказана необходимая помощь», - сказал Мамин.

Премьер-министр предложил начать сбор средств в связи с происшествием. Отмечается, что сотрудники канцелярии премьер-министра перечислят однодневный заработок пострадавшим жителям Арыси.

По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, в настоящий момент в городе находятся 75 нарядов полиции для того, чтобы исключить факты краж и хищений.

Напомним, что 24 июня в городе Арысь произошли взрывы на военном складе. На данный момент число погибших составляет два человека.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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