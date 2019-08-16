В Казахстане обсудили вопросы углубления партнерства с ЕС

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан обсудили широкий спектр вопросов углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Евросоюзом в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Обсуждения состоялись в рамках двусторонней встречи в Казахстане.

«Казахстан придает большое значение развитию всестороннего и многопланового взаимодействия с Европейским союзом – главным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны», - подчеркнул Токаев.

По мнению Петера Буриана, инициативы и приоритеты президента Казахстана по модернизации страны, которые ставят во главу угла социальное благополучие граждан и общепринятые принципы верховенства закона, откроют новый этап в истории страны.

Спецпредставитель ЕС также высоко оценил роль и вклад Казахстана в укрепление международной безопасности и сотрудничества, в том числе в регионе Центральной Азии и Афганистане.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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