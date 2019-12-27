При крушении самолета Bek Air погиб председатель Совета генералов Казахстана

БАКУ /Trend/ - При крушении самолета авиакомпании Bek Air близ международного аэропорта Алматы погибли выпускающий редактор новостного агентства Informburo.kz Дана Круглова и председатель Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Как сообщает Informburo.kz, Дана Круглова родилась восьмого апреля 1984 года. Работу в Informburo.kz начала в 2016 году в должности репортёра. В начале 2019 года стала выпускающим редактором портала.

В свою очередь, как сообщает Sputnik Казахстан, при крушении самолета погиб председатель Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. В штабе организации сейчас проводится экстренное собрание президиума, на котором решается вопрос касательно церемонии прощания с Кайдаровым.

Всего, согласно последним данным, при крушении самолета погибли 12 человек.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

Как сообщил ранее заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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