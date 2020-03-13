Казахстан сократил число рейсов в ряд стран

Казахстан сократил количество регулярных рейсов в международных направлениях. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, решением межведомственной комиссии, возглавляемой заместителем премьер-Министра РК Тугжановым Е.Л., сокращено количество регулярных рейсов, выполняемых по направлению в следующие страны: Германия, Великобритания, Нидерланды, Венгрия, Чехия, Польша, Турция, Украина, Беларусь, ОАЭ и Грузия», - говорится в сообщении ведомства.

В Комитете также отметили, что в рамках работы против возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане 12 марта было проведено совещание с участием представителей иностранных авиакомпаний.

В связи с сокращением количества выполняемых рейсов иностранным авиакомпаниям было рекомендовано оформлять возврат билетов в полном объеме либо перебронирование без штрафов.

В связи с сокращением рейсов пассажиры, имеющие билеты на отмененные рейсы с 16 марта, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения.