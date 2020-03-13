Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Казахстане подтвержден третий случай заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает в пятницу Trend со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

По словам, коронавирус подтвержден у гражданки Казахстана, прибывшей из Италии 12 марта в город Нур-Султан.

Согласно алгоритму действий, женщину направили на стационарный карантин из аэропорта.

Отметим, что сегодня 13 марта 2020 года, в Казахстане подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: )

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