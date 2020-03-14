Правящая партия Казахстана отменила заседание из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Правящая партия Казахстана Nur Otan отменила заседание Политического совета партии из-за угрозы коронавируса, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает в субботу Trend со ссылкой на его Twitter.

«В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии Nur Otan, назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется», - сообщил Байбек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султане. На данный момент общее количество зарегистрированных фактов заражения в Казахстане составляет четыре человека.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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