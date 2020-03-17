Курсирование поездов между Россией и Казахстаном приостанавливается

С 17 марта прекращается курсирование международных поездов между Россией и Казахстаном из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы« (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов», - говорится в сообщение.

Отмечается, о возобновлении движения будет объявлено дополнительно.