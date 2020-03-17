Курсирование поездов между Россией и Казахстаном приостанавливается
С 17 марта прекращается курсирование международных поездов между Россией и Казахстаном из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
«В соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы« (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов», - говорится в сообщение.
Отмечается, о возобновлении движения будет объявлено дополнительно.
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