Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло 1591

Казахстан 18 апреля 2020 07:38 (UTC+04:00)
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло 1591

Зарегистрированы еще 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом, как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт coronavirus2020.kz.

«Зарегистрированы еще 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Туркестанская область - 1, г. Алматы - 9, Атырауская область - 4, Жамбылская область - 4, Западно-Казахстанская область - 6, Павлодарская область - 2, г. Нур-Султан - 4, Карагандинская область - 2, г. Шымкент – 11», - говорится в сообщении.

На 09:30 час. 18 апреля 2020 г. в Казахстане зафиксирован 1591 случай заболевания: г. Нур-Султан – 350, г. Алматы – 504, г. Шымкент – 57, Акмолинская область – 81, Актюбинская область – 25, Алматинская область – 37, Атырауская область – 76, Восточно-Казахстанская область – 8, Жамбылская область – 58, Западно-Казахстанская область – 39, Карагандинская область – 89, Костанайская область – 9, Кызылординская область – 143, Мангистауская область – 12, Павлодарская область – 17, Северо-Казахстанская область – 29, Туркестанская область – 57.

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