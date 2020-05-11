Количество случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло до 5126

По данным на 09.25 11 мая 2020 года, в Казахсттане зарегистрированы еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об, этом как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В том числе: город Нур-Султан - 8, город Алматы - 10, Акмолинская область - 1, Атырауская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 3, Костанайская область - 1, Мангистауская область - 8, Северо-Казахстанская область - 2.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5126: г. Нур-Султан – 1074, г. Алматы – 1590, г. Шымкент – 233, Акмолинская область – 110, Актюбинская область – 172, Алматинская область – 183, Атырауская область – 302, Восточно-Казахстанская область – 51, Жамбылская область – 179, Западно-Казахстанская область – 252, Карагандинская область – 191, Костанайская область – 62, Кызылординская область – 229, Мангистауская область – 128, Павлодарская область – 154, Северо-Казахстанская область – 36, Туркестанская область – 180.