За сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки, по состоянию на 23:59 час. 23 мая, в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 5,1%.
В разрезе регионов: город Алматы - 97 (4,7%), Карагандинская область - 90 (19,1%), город Нур-Султан - 58 (3,8%), город Шымкент - 33 (5,7%), Туркестанская область - 33 (11,8%), Атырауская область - 22 (2,6%), Актюбинская область - 18 (7,1%), Западно-Казахстанская область - 16 (4,3%), Жамбылская область - 10 (4,0%), Алматинская область - 6 (2,2%), Северо-Казахстанская область – 6 (15,0%), Кызылординская область - 5 (1,8%), Костанайская область - 5 (4,3%), Мангистауская область - 2 (1,2%), Восточно-Казахстанская область - 2 (3,3%).
Всего в стране выявлено 8322 заболевших.