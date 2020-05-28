272 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 272 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Прирост составил 2,9%. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 56 (3,2%), Карагандинская область - 49 (7,0%), город Алматы - 25 (1,1%), Актюбинская область - 22 (7,8%), Западно-Казахстанская область - 21 (4,4%), Кызылординская область - 20 (6,6%), город Шымкент - 17 (2,4%), Туркестанская область - 17 (5,0%), Атырауская область - 15 (1,6%), Алматинская область - 14 (4,6%), Костанайская область - 5 (3,8%), Жамбылская область - 4 (1,1%), Акмолинская область - 2 (1,4%), Северо-Казахстанская область - 2 (4,1%), Восточно-Казахстанская область - 1 (1,4%), Мангистауская область - 1 (0,6%), Павлодарская область - 1 (0,5%).
Всего в стране выявлено 9576 заболевших.