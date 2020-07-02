Госкомиссия Казахстана приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней

Казахстан 2 июля 2020 12:51 (UTC+04:00)
Госкомиссия Казахстана приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней

На заседании Государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, в соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и предлагаемых мерах по введению ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции доложил министр здравоохранения А. Цой.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля т.г. следующих ограничительных мер на 14 дней:

По транспортному сообщению:

1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран.

2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями).

3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.

4. Ограничить работу общественного транспорта по времени.

По передвижению граждан:

1. Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

2. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

3. Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более 3-х человек.

4. Ограничить перемещение лиц старше 65 лет.

Запретить деятельность:

1. Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).

2. Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций.

3. Сохранить деятельность медицинских центров по записи.

4. Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.

5. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени).

Глава правительства отметил, что, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.

В обсуждении новых ограничительных мер приняли участие руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, депутаты Мажилиса Парламента РК, председатель НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Р. Журсунов и др.

Напомним, 29 июня 2020 года на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции президент Казахстана с целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручил Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года.

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