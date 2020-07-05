Президент Казахстана поздравил соотечественников с Национальным днем домбры

Президент Казахстана поздравил жителей страны с Национальным днем домбры, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Национальным днем домбры

"- Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Национальным днем домбры!

Этот праздник олицетворяет собой наш курс на духовную модернизацию, а также глубокий смысл наших традиций. В звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи. Исконно присущие казахам благородство и великодушие всегда находили свое отражение в музыкальных произведениях и кюях. Невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры. Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух. «Настоящий казах – не казах, истинный казах – домбра», – так прославил ее наш великий поэт Кадыр Мырза Али.

Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом. Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас. Особенно радует, что с каждым годом все больше молодых людей душою тянутся к домбре. Хочу поблагодарить наших артистов, которые популяризируют традиционную казахскую музыку.

Поздравляю всех с Днем домбры! Пусть ее светлые мелодии наполняют каждый дом!"

Напомним, праздник был учрежден Нурсултаном Назарбаевым и отмечается ежегодно в первое воскресенье июля, в этом году праздник выпадает на 5-е число.