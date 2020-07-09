Курсирование некоторых поездов временно отменили в Казахстане

В соответствии с решением Государственной комиссии РК от 2 июля 2020 г., постановлением главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля 2020г. и на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 8 июля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции «СОVID-19» временно приостанавливается курсирование нескольких пассажирских поездов до отмены данного решения. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.

1) с 9 июля 2020 г. по станции Алматы-2 № 29/30 «Алматы-2 – Атырау» отправлением из Алматы с 9 июля, отправлением из Атырау с 11 июля.

2) С 10 июля по станции Мангистау № 37/38 «Мангистау-Нур-Султан Нурлы жол» отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Нур-Султана Нурлы жол с 12 июля прибытием в Мангистау с 14 июля.

3) С 10 июля по станции Мангистау № 309/310 «Мангистау-Актобе» отправлением из Мангистау с 10 июля прибытием/отправлением из Актобе с 11 июля прибытием в Мангистау с 13 июля.

4) С 10 июля по станции Мангистау № 657/658 «Мангистау – Бейнеу» отправлением из Мангистау с 10 июля прибытием/отправлением из Бейнеу с 11 июля прибытием в Мангистау с 12 июля.

5) С 11 июля 2020г. по станции Алматы-2 № 77/78 «Алматы-2-Мангистау» отправлением из Алматы-2 с 11 июля прибытием/отправлением из Мангистау с 14 июля прибытием в Алматы-2 с 17 июля.

6) С 13 июля по станции Мангистау № 77/78 «Мангистау-Алматы-2» отправлением из Мангистау с 13 июля прибытием/отправлением из Алматы-2 с 16 июля прибытием в Мангистау с 19 июля.

Пассажиры, ранее оформившие билеты на эти поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру «105». Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии.