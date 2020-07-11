В Казахстан доставят более 80 тонн лекарственных препаратов. Об этом 10 июля в ходе рабочей поездки в Атыраускую область сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Первый рейс с лекарствами прибыл в пятницу в Алматы. И прибудет второй, то есть общий вес лекарственных препаратов составляет пятьдесят тонн. Поставляемые лекарства в первую очередь предназначены для лечения коронавирусной инфекции. Завтра лекарства будут направлены по всем регионам.

35 тонн лекарств будут доставлены из Индии в субботу.

В Туркестанскую, Мангыстаускую, Кызылординскую области и Шымкент также поставляют лекарства из Узбекистана. Это связано с поставками лекарств через дистрибьюторские компании. В настоящее время обеспечение лекарственными средствами в Атырауской области составляет 94%. Эта ситуация будет под постоянным контролем», - сообщил Ералы Тугжанов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева вице-премьер Ералы Тугжанов 10 июля посетил с рабочей поездкой Атыраускую область, где провел экстренное совещание по эпидемиологической ситуации в регионе.