В Алматы планируют потратить на ремонт дорог значительный объем финансов

В Алматы на дорожно-ремонтные работы планируется потратить 15 миллиардов тенге, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Планируется на дорожно-ремонтные работы выделение 15 миллиардов тенге, но с учетом сложившейся ситуации с коронавирусом, эта цифра может быть скорректирована. По исполнению работ будет более точно известно», - сказал на брифинге заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан.

Напомним, в городе запланированы ремонт дорог, строительство новых дорог, пробивка улиц и строительство развязок.

В целом по Алматы 75% дорог находятся в удовлетворительном состоянии.