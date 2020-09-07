Производство мяса птицы увеличилось в Казахстане

Казахстанские птицефермы на пике активности: выпуск охлаждённого мяса птицы вырос за год на 26%, замороженного — на 9%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

За январь–июль 2020 года в стране производство свежего или охлаждённого мяса птицы достигло 60,5 тыс. тонн — сразу на 26,2% больше, чем годом ранее. Производство мороженого мяса птицы также выросло — на 8,9%, до 66,5 тыс. тонн.

Наибольшие объёмы производства белого мяса сконцентрированы в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. Здесь работают такие компании, как АО «Казрос-Бройлер» в Алматинской области, ТОО «Макинская птицефабрика» в Акмолинской и ТОО «Айтас-МП» в Восточно-Казахстанской (оба предприятия принадлежат группе компаний «Айтас»), ТОО «Capital Projects LTD» в Акмолинской области (дочерняя компания ТОО «УК Шаңырак») и другие.

По информации Минсельхоза РК, до конца текущего года ТОО «Макинская птицефабрика» увеличит производственную мощность с 25 тыс. до 50 тыс. тонн мяса в год. В рамках реализации задач по импортозамещению в Казахстане в 2020 году будут введены в эксплуатацию 8 мясных птицефабрик. В первом полугодии уже запущены две мясные птицефабрики — ТОО «Шымкент кус» (Туркестанская область) и ТПК «КазАгрос» (Костанайская область). Остальные шесть птицефабрик заработают до конца года.

По итогам первого полугодия рост отечественного производства мяса и пищевых субпродуктов птицы составил 8%, до 117,4 тыс. тонн продукции в убойном весе. Местные компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) в секторе на 63,2%, против 66,1% годом ранее. На долю импорта соответственно пришлось 36,8%: 68,4 тыс. тонн, сразу плюс 22,7% за год.

На долю экспорта пришлось 2,8% имеющихся ресурсов, против 4,5% годом ранее. На экспорт в текущем году было отправлено 5,2 тысячи тонн мяса, минус 29,7% за год.

На внутреннем рынке страны в августе в магазинах и на базарах куры продавались по 928 тг за килограмм — на 4,6% больше, чем годом ранее. Дороже всего среди крупных городов страны куры обходились жителям Актау, дешевле всего они стоили в Костанае.

Годовое удорожание куриных окорочков составило 1,2%, цена килограмма — 821,3 тг. Дороже всего куриные окорочка стоили в столице, дешевле всего — в Актобе.