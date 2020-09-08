Цифровые технологии помогают фермерам ЗКО

В Западно-Казахстанской области действуют порядка 600 крестьянских хозяйств, 30% из них применяют цифровые технологии в своей деятельности, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

ТОО «Заман» на протяжении 20 лет занимается растениеводством. Площадь посевных здесь составляет 10 тысяч гектаров. Фермеры выращивают масличные и зерновые культуры. «В этом году собран урожай озимой пшеницы, примерно 30 центнеров с гектара. Последние 12 лет используем новейшую сельскохозяйственную технику. 90% всей сельхозтехники составляют машины марки «ДжонДир», – пояснил директор ТОО «Заман» Абай Жангалиев .

Высокопроизводительная техника позволяет упростить сельскохозяйственные работы и автоматизировать процесс посева и сбора урожая. К примеру, комбайны оснащены тремя системами мониторинга: DJLink, автоматическое вождение и система автоматического разворота. Автоматизированная система при уборке урожая составляет карту и расставляет границы полей, чтобы комбайны не выезжали за ее пределы. «Имеются датчики урожайности и влажности. Компьютерные экраны в кабине, на первый взгляд, покажутся сложными в применении. Но на самом деле все просто, механизаторам понадобилась всего одна недели обучения, чтобы сесть за руль умной техники», – отметил фермер.

Есть и другие технологии, которые широко используются в сельском хозяйстве. «Например, в сельском хозяйстве фермеры активно пользуются солнечными панелями и ветрогенераторами. Планируется увеличить их в этом году на 450 штук, тогда общее количество в регионе составит свыше 1500. На сегодня в регионе также имеются 14 электропастухов и шесть дронов. В этом году их количество планируется удвоить почти втрое», – пояснил руководитель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Куанышкали Есимов.