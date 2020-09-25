72 миллиона тонн угля добыли в Казахстане с начала года

За январь - август текущего года в Казахстане добыли 71,7 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат — на 0,3% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении объем добычи угля составил 211,5 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, до конца текущего года объемы добычи нарастят до 107 миллионов. Большая часть идет на внутренний рынок.

Каменного угля с начала года добыли 66,4 млн тонн — на 0,4% больше, чем в прошлом году. В том числе добыча коксующегося угля составила 7,1 млн тонн, увеличившись за год на 6,7%; энергетического — 7,9 млн тонн, сократившись за год сразу в 6,8 раза.

Добыча бурого угля (лигнита) сократилась на 10,4%, до 2,7 млн тонн. Снизилась и добыча угольного концентрата — на 5,2%, до 2,7 млн тонн.

На ключевые добывающие регионы страны — Павлодарскую и Карагандинскую области — пришлось 93,7% всего объема добычи. В Павлодарской области добыли 42,8 млн тонн угля — на 1,2% меньше, чем годом ранее; в Карагандинской — 24,4 млн тонн угля, плюс 2,4% за год.

В регионах работают такие гиганты отрасли, как ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Ангренсор Энерго» (Павлодарская область), входящее в состав Евразийской группы АО «Шубарколь комир» (Карагандинская область) и другие.

Согласно данным Комитета статистики РК, по итогам семи месяцев Казахстан экспортировал 12,4 млн тонн угля — на 3,2% меньше, чем в январе–июле 2019 года. В денежном выражении экспорт составил 193,3 млн долларов США, сократившись сразу на 26,5%. Практически весь объем казахстанского угля уходит в страны СНГ: 12,2 млн тонн. В денежном выражении экспорт в страны СНГ составил 174,5 млн долл. США — на 12,6% меньше, чем в прошлом году. Основным импортером стала Россия.

В остальные страны миры отправили лишь 174,1 тысяч тонн угля — в 6,5 раза меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении экспорт упал в 3,4 раза, до 18,8 млн долларов США.

В то же время в середине сентября МИИР РК предоставило данные о том, что угольная промышленность страны в этом году сильного удара «коронакризиса» не ощутила: страна с начала года экспортировала больше 18 миллионов тонн угля — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Прежними остались и основные рынки сбыта. В этом году компании даже увеличили продажи твердого топлива в Россию.

На внутреннем рынке страны в августе каменный уголь подорожал на 3,4% по сравнению с августом прошлого года. Среди регионов страны сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской (на 8,7%) и Алматинской (на 7,2%) областей, а также Шымкента (на 6,8%).