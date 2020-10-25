До четырех тысяч тонн к 2030 году планируют довести объем выращиваемой рыбы в ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил хозяйства, которые занимаются выращиванием и разведением форели, сообщает «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram главы региона, передает Trend.

«Сегодня посетил хозяйства, которые занимаются выращиванием и разведением форели. Несмотря на то, что делают это они сравнительно недавно, уже можно смело сказать, что новый вид бизнеса имеет очень хорошую перспективу. Ведь каждый из нас должен в неделю съедать минимум 150 граммов рыбы, а в Восточном Казахстане, где остро стоит проблема с недостатком йода у населения, есть рыбу необходимо. Думаю, многие уже попробовали форель, выращенную в этих хозяйствах. Это экологически чистый продукт», - отметил аким.

«Хочу отметить, что к 2030 году объем выращиваемой рыбы в регионе должен достичь 4 тысяч тонн. И это реальная перспектива. И сейчас согласно поручению главы Правительства Аскара Узакпаевича Мамина мы разработали региональную программу развития рыбного хозяйства с указанием конкретных индикаторов и мероприятий по приоритетному субсидированию, выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и других мер государственной поддержки», - сообщил Даниал Ахметов. Всё это, подчеркнул он, сделает этот вид бизнеса привлекательным и позволит другим хозяйствам заниматься разведением рыбы. Ведь в регионе для этого есть все необходимые природно-климатические условия.

«Уверен, что в скором будущем наш регион станет одним из лидеров по экспорту рыбы», - обозначил глава региона, добавив, что Казахстан занимает 134-ое место по употреблению населением в пищу рыбы.

«Думаю, поддержка на государственном уровне наполнит рынок разнообразной рыбной продукцией отечественного производства!» - заключил аким ВКО.