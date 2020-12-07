Более шести тысяч высокотехнологичных медуслуг получили казахстанцы с начала года

За 10 месяцев 2020 года населению Казахстана было оказано 6 715 высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ) по медицинскому страхованию на сумму 20,9 млрд тенге (49,7 млн долларов). Большую часть из них получили пациенты с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нейрохирургическими и гинекологическими заболеваниями. Средняя стоимость пролеченного случая – 3,1 млн тенге (7 372 долларов), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

«Стоит отметить, что равноценный доступ к 78 видам ВТМУ имеют как жители городов, так и отдаленных сел. Если человек заболел, ему необходима диагностика и лечение с применением инновационных технологий, то вне зависимости от места проживания, он может рассчитывать на плановую медицинскую помощь, главное условие – статус застрахованности в ОСМС. В том случае, если необходимая пациенту процедура не доступна на местном уровне, его направляют в областную либо республиканскую клинику», – пояснили в пресс-службе ФСМС.

О том, как можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь, рассказала руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего контроля городской поликлиники №9 Айгуль Абикеева. «Если человек почувствовал недомогание, он должен обратиться к участковому терапевту, который поставит ему диагноз и отправит на дальнейшие обследования и консультации у профильных специалистов. Заключение о том, нужна ли операция, выносит врач клиники, которая проводит данный вид ВТМУ.

Если необходимость оперативного вмешательства подтверждается, то пациента начинают готовить к плановой госпитализации. Сбор необходимых для этого анализов и постановку на портал «Бюро госпитализации» проводит поликлиника», – рассказала эксперт.

Этот алгоритм распространяется как на горожан, так и сельских жителей. Стоит отметить, что каждый пациент имеет право выбрать организацию, в которой хочет получить ВТМУ.

За счет средств социального медицинского страхования пациенты, перенесшие операции, могут пройти и реабилитацию. В 2020 году ФСМС заключил договоры с 559 поставщиками этих услуг.