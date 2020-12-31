795 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 120, город Алматы - 87, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 5,5 Актюбинская область - 9, Алматинская область - 51, Атырауская область - 116, Восточно-Казахстанская область - 46, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 30, Карагандинская область - 39, Костанайская область - 58, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 19, Павлодарская область - 72, Северо-Казахстанская область - 59, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлены 154720 заболевших.
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