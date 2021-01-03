Президент Казахстана подписал изменения в Закон по вопросам деятельности общественных советов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Текст Закона публикуется в печати страны.

Напомним, ранее Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста». Также был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности». Главой государства был подписан закон, касающийся отмены смертной казни, а также подписан Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РК.