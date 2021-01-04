645 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 645 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 58, город Алматы - 105, город Шымкент - 1, Акмолинская область - 58, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 38, Атырауская область - 51, Восточно-Казахстанская область - 48, Жамбылская область - 9, Западно-Казахстанская область - 35, Карагандинская область - 27, Костанайская область - 58, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 13, Павлодарская область - 72, Северо-Казахстанская область - 56, Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 157579 заболевших.
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