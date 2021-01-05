Декарбонизация экономики и зелёный рост. В Казахстане намерены в разы снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Об этом в ходе выступления на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал глава эко-ведомства Магзум Мирзагалиев, передает Trend.

Он объяснил, что декарбонизация - снижение выбросов углекислого газа и выработка электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии - позволяет в разы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Вслед за миром, по этому пути движется и Казахстан.

«Сегодня наблюдается тенденция декарбонизации мировой экономики. Для этого Евросоюз внедряет «пограничный углеродный налог» на импортируемую продукцию из стран с высоким уровнем выбросов. Это говорит о необходимости сокращения выбросов для того, чтобы наша отечественная продукция оставалась конкурентоспособной на европейских рынках. В этой связи министерство приступило к разработке Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. Данная работа будет завершена в июне 2021 года. Совсем недавно, в декабре прошлого года, на саммите по климатическим амбициям, Глава государства заявил, что Казахстан обязуется достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Наряду с активной реализацией проектов ВИЭ, это предполагает в перспективе развитие водородной энергетики и технологий по улавливанию и хранению углерода», - заявил Мирзагалиев.