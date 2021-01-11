746 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 746 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 55, город Алматы - 120, город Шымкент - 20, Акмолинская область - 59, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 63, Атырауская область - 73, Восточно-Казахстанская область - 38, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 46, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 63, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 65, Северо-Казахстанская область - 52, Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлены 163019 заболевших.
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