Соглашение между Казахстаном и Международной финансовой корпорацией будет способствовать привлечению новых инвестиций

Сегодня на пленарном заседании Сената новый министр национальной экономики РК Асет Иргалиев впервые выступил с докладом, и представил проект Закона «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в Республике Казахстан», передает Trend со ссылой на Министерство национальной экономики Казахстана.

«Соглашение устанавливает основные положения деятельности офиса Международной финансовой корпорации, а также привилегии, иммунитеты для сотрудников», - пояснил Иргалиев.

Соглашение подписано в г. Нур-Султан 28 января 2020 года.

Министр напомнил, что Международная финансовая корпорация основана в 1956 году и является крупнейшим международным институтом развития.

Основная деятельность направлена на содействие развитию частного сектора.

Международная финансовая корпорация входит в состав Группы Всемирного банка.

МФК имеет офисы в 104 странах. При этом региональные офисы расположены только в 13 городах мира, в том числе в городе Алматы.

«Международная финансовая корпорация осуществляет свою деятельность в Казахстане с 1994 года. За это время профинансировано проектов на общую сумму более 1,6 млрд. долл. США, что составляет 70% от общего объема инвестиций в страны Центральной Азии. Указанное Соглашение будет способствовать устойчивой работе казахстанского офиса Международной финансовой корпорации и привлечению новых инвестиций в экономику страны», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

«Международная финансовая корпорация профинансировала 77 проектов в стране. В их числе есть такие отрасли, как нефтегазовая, горно-металлургическая, обрабатывающая, сельское хозяйство и логистика. В перспективе Корпорация инвестирует 1.7 млрд. долларов в развитие экономики. Проекты, в том числе будут направлены на развитие инфраструктуры и сельского хозяйства», – отметил А.Иргалиев, отвечая на вопрос депутата Рыскали Абдикерова о деятельности Корпорации.