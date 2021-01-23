1548 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 235, город Алматы - 130, город Шымкент - 8, Акмолинская область - 209, Актюбинская область - 11, Алматинская область - 83, Атырауская область - 104, Восточно-Казахстанская область - 52, Жамбылская область - 27, Западно-Казахстанская область - 74, Карагандинская область - 78, Костанайская область - 170, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 226, Северо-Казахстанская область - 116, Туркестанская область - 11.
Всего в стране выявлены 175390 заболевших.
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