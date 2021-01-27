Казахстан перешел в «красную» зону по коронавирусу

Казахстан 27 января 2021 22:11 (UTC+04:00)
Казахстан перешел в «красную» зону по коронавирусу

Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в стране, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«По состоянию на 27 января, в республике зарегистрировано 181 117 больных с положительным результатом COVID-19 и 47 575 случаев с КВИ минус (-). Выздоровело 163 156 больных с КВИ+ и 35 348 больных с КВИ-. Занятость инфекционных коек составляет 31% (6 492 койки), занятость реанимационных коек – 20% (374 койки). За последние 2 месяца отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Республика Казахстан переместилась из зоны низкого риска или «зеленой» зоны в зону повышенного риска или «красную» зону», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

По его словам, из зоны низкого риска в зону высокого риска или в «красную» зону также перемещены 4 региона: Западно-Казахстанская, Атырауская области, города Алматы и Нур-Султан.

«Также в «красной» зоне находятся Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Костанайская области. В зоне умеренного риска или в «желтой» зоне на сегодняшний день находится Карагандинская область. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне», - сообщил вице-министр.

Как отметил М. Шоранов, ежедневный мониторинг заболеваемости показывает, что в январе по сравнению с декабрем в республике отмечается рост заболеваемости КВИ на 10%, за счет роста заболеваемости в 8 регионах, которые на сегодня находятся в «красной зоне», где зарегистрировано 73% всех случаев республики.

«С учетом вышеизложенного, эпидемиологическая ситуация в регионах находится на постоянном контроле», - заключил М. Шоранов.

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