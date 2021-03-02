Объемы запасов стабфондов недостаточны для сдерживания цен – Минторговли Казахстана

Объемы стабфондов недостаточны для сдерживания цен. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Объемы запасов стабфондов недостаточны, то есть сформировано 25,4 тыс. тонн на сумму 3,7 млрд тенге. Их интервенции составляют всего от 0,2% до 1,4% от общего потребления. Это практически не оказывает должного влияния на цены», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

Также, по его словам, неэффективно формируются сами запасы стабфондов.

«К примеру, в Актюбинской области в 2020 году больше всего цены выросли на сахар (56,9%), крупу гречневую (40,0%), масло подсолнечное (31,1%) и яйца (17,5%). При этом в фонды закупались овощи, по которым в течение года наблюдался незначительный рост цен», - отметил министр.

«Необходимо пересмотреть стабфонды, сконцентрировав средства и усилия только на рисковых импортозависимых товарах», - заключил Б. Султанов.