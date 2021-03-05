Казахстан начнет частичную реализацию нефтепродуктов через товарные биржи

В Казахстане с текущего года планируется реализация бензина и битума через товарные биржи, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

- В рамках послания президента, было дано поручение по наведению порядка и совершенствованию биржевой торговли в сфере нефтепродуктов и электроэнергии, а также развития конкурентной политики. Так, с марта текущего года планируется реализация бензина и битума через товарные биржи, при этом объем реализации бензина будет определяться в соответствии с ежемесячными планами поставок, утверждаемыми министерством, - сказал Ногаев на расширенной коллегии министерства энергетики.

Начало реализации дизельного топлива и керосина через товарные биржи планируется с третьего квартала 2021 года.

Кроме этого, к концу 2021 года осуществится полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки, напомнил глава ведомства.

- Это придаст прозрачность и конкурентоспособность данной отрасли. Также в целях снижения административных барьеров для бизнеса будет отменен институт аккредитации газосетевых организаций, - заключил Ногаев.