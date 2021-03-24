1088 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1088 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 152, город Алматы - 380, город Шымкент - 21, Акмолинская область - 49, Актюбинская область - 28, Алматинская область - 109, Атырауская область - 63, Восточно-Казахстанская область - 18, Жамбылская область - 5, Западно-Казахстанская область - 74, Карагандинская область - 90, Костанайская область - 41, Кызылординская область - 10, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 29, Северо-Казахстанская область - 12, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 235095 заболевших.
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