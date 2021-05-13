Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 350 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 283 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлен 350 591 заболевший, 3 964 человека скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 304 673.