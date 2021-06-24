KazAID и USAID подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере официальной помощи развитию

Председатель правления Казахстанского агентства международного развития KazAID Дастан Елеукенов и Директор региональной миссии Агентства США по международному развитию USAID Кристофер Эдвардс подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере официальной помощи развития, передает Trend.

Документ призван содействовать обмену опытом и использованию программ и ресурсов двух агентств для поддержки правительств, гражданского общества и частного сектора в странах-партнёрах в укреплении их потенциала для обеспечения безопасности, экономического роста и устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане.