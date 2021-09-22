Евразийский банк развития поддерджит строительство сетей уличного освещения в казахстанском городе

Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО «Батыс транзит» подписали кредитный договор для финансирования «Строительства и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау», передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Это 4-ый этап общего проекта ГЧП по освещению улиц и трасс в Атырауской области. Протяженность нового участка составляет 148 525 метров. Стоимость проекта составляет 4,6 млрд тенге.

2-й и 3-й этапы проекта уже реализованы и также были профинансированы ЕАБР. В сентябре 2021 года за проект «Строительство сетей уличного освещения в городе Атырау» ЕАБР стал победителем престижной международной премии Environmental Finance's 2021 IMPACT Awards в номинации «Энергетика».

Центр зеленых финансов МФЦА (дочерняя организация Банка и АО «Администрация МФЦА») оказал сопровождение проекта и разработал внутренние документы АО «Батыс транзит», включая Политику в области «зеленого» финансирования. Согласно внешнего обзора, разработанного консалтинговым агентством «Green Investment Group Kazakhstan», указанная политика заемщика полностью соответствуют Принципам «зеленого» кредитования LMA (Loan Market Association) и LSTA (Loan Syndications and Trading Association).

Реализация каждого из этапов проекта позволяет снизить количество ДТП (на 44% - по итогам 2-го и 3-го этапов), удельного веса преступлений (на 0,5% - по итогам 2-го и 3-го этапов), затрат на энергопотребление сетей уличного освещения (до 70% - по итогам 2-го и 3-го этапов), расходов на обслуживание (на 36% - по итогам 2-го и 3-го этапов), выбросов СО2 (на 0,6828 тонн/год - по итогам 2-го и 3-го этапов).

«Проект реализуется в приоритетном для Банка секторе – энергетика с применением механизма государственно-частного партнерства. Проекты ГЧП Заемщика обладают значимыми социально-экономическими эффектами для развития Атырауской области Республики Казахстан, а также положительно влияют на экологическую обстановку в регионе, что подтверждается отчетом независимого консультанта и получением престижной международной премии в сфере экологии», — отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.