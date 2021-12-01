За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились свыше 1 400 человек

За прошедшие сутки в Казахстане 1 433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 937 383, сообщает Trend со ссылкой на Казинформ.

В Казахстане за последние сутки число заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию составило 751.

Всего в стране подтверждено 972 292 случая заражения коронавирусом. За все время пандемии в Казахстане от коронавируса скончались 12 703 человека.