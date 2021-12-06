В Казахстане за сутки коронавирусом заболели более 630 человек

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 632 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлено 975 782 заболевших, из них скончались 12 785 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 942 076.