В Казахстане за сутки коронавирусом заболели более 630 человек
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 632 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, всего в стране выявлено 975 782 заболевших, из них скончались 12 785 человек.
За прошедшие сутки в Казахстане 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 942 076.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Газовое соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном принесет пользу всем сторонам - эксперты
Азербайджан передал Армении тело диверсанта, обезвреженного при нападении на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде